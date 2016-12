Inter, Icardi: "Ho un contratto, ma se vogliono cedermi..."

ICARDI: "VOGLIO L'OLIMPIADE"

L'imminente futuro di Icardi, però, potrebbe essere con la maglia dell'Argentina alle Olimpiadi: "Certo che mi piacerebbe, è sempre bello rappresentare un Paese e far parte di una Nazionale. Sono cose dell'allenatore, se Gerardo Martino decide di chiamarmi poi dovranno parlare con l'Inter perché non si tratta di una competizione Fifa. Io sarò contento di andare".



Poi anche un commento sulla nuova proprietà cinese del club: "Li abbiamo conosciuti l'altra volta, quando sono venuti in Italia. Io però non ho avuto l'opportunità di parlare con nessuno, sono arrivato solo due giorni fa. Adesso inizieremo a sistemare le cose pian piano, il nostro obiettivo sarà sempre di fare bene per l'Inter. Questo club merita di essere in Europa, quest'anno ci abbiamo provato ma adesso partiremo col piede giusto per fare bene".



MANCINI: "FIDUCIA IN EDER"

Dall'Europeo sono arrivate buone notizie per Mancini dai croati Brozovic-Perisic e da Eder: "Prima di tutto lui è un professionista serissimo, ha avuto la sfortuna di arrivare qui all’Inter nel nostro momento peggiore ma ha sempre fatto il suo dovere. Purtroppo non è riuscito a fare tanti gol, ma abbiamo fiducia in lui".



Per la prossima stagione l'allenatore avrà a disposizione Banega: "La mia idea è quella di voler vedere prima i giocatori che avrò a disposizione a inizio stagione. Lui ora sta facendo un po’ la mezzapunta ma è molto libero di muoversi, non ha un ruolo ben definito. Lui è un centrocampista offensivo che però prende palla partendo da dietro, penso che il suo ruolo sia questo".



Poi, infine, dribblins su Candreva: "Ci fa piacere che giocatori bravi si aspettino di giocare da noi, ma non è dovuto a me ma al fatto che siamo un grande club dove grandi giocatori hanno ambizione di giocare".