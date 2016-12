Inter, Icardi: "Dobbiamo tornare in Champions"

Mauro Icardi crede nel riscatto dell' Inter tanto che ha deciso di restare in nerazzurro. "L'Inter ha deciso di fare un salto. Sono 3-4 anni che non vinciamo niente, dobbiamo tornare a giocare la Champions. E' l'obiettivo che tutti abbiamo in testa. La società ha fatto quello che mi aspettavo: vuole fare una rosa competitiva e questo mercato l'ha dimostrato, hanno già portato giocatori importanti", ha detto l'attaccante argentino.

"L'anno scorso è stato l'anno più importante. Ho scelto di stare all'Inter. Sono diventato capocannoniere e mi ha dato grandi emozioni. Ora manca giocare per qualcosa di più importante, per vincere il campionato, per giocare in Europa. Voglio che l'Inter faccia cose migliori rispetto all'anno scorso. Vogliamo arrivare il più in alto possibile", ha aggiunto.