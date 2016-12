Inter, Icardi dimentica il derby e stende il Chievo

LA PARTITAL'Inter torna al 4-3-3 con Nagatomo e Telles terzini e Brozovic nel centrocampo a tre. Felipe Melo va in panchina. Novità in attacco: Icardi gioca dall'inizio con Eder e Palacio. Non ci sono Perisic, Ljajic e Jovetic. Da parte sua, Rolando Maran deve far fronte alle emergenze. Non c'è Bizzarri tra i pali: debutto per Seculin. In difesa Frey e Gobbi sono i terzini e Spolli e Cesar i due centrali. In mezzo Pinzi e Radovanovic sono al fianco di Rigoni. In attacco spazio a Pellissier schierato accanto al giovane Inglese.



Nel primo tempo è una bella Inter. Ai nerazzurri manca soltanto la zampata vincente, ma va detto che trovano un ottimo Seculin, protagonista in almeno tre occasioni. Telles inizia bene seminando il panico a sinistra, nei pressi di Frey. Dal brasiliano arrivano palloni importanti già al 7', quando la difesa del Chievo spazza via e salva su Eder. I nerazzurri non si arrendono e hanno grande voglia di rivalsa. Così tra il 9' e il 13' impegnano due volte Seculin con Eder e Icardi. Al 22' è il turno di Kondogbia, ma il centrocampista francese va al tiro troppo debolmente. Seculin sale ancora in cattedra su un tiro a giro di Brozovic, che devia in angolo sdraiandosi a sinistra.



La ripresa dell'Inter inizia nel migliore dei modi e per il Chievo non c'è scampo. Da uno dei tanti corner dei nerazzurri, la squadra di Mancini sblocca il risultato con Icardi, smarcato dal tocco in area di Miranda. Questa volta Seculin non può fare nulla. Passano 8' e Icardi sfiora il raddoppio: cross di Nagatomo e colpo di testa dell'argentino che sbatte sulla traversa. Ma i nerazzurri sono bravi e non si fermano. Icardi al 21' può segnare ancora, ma Seculin compie un altro miracolo e devia in angolo. Non può nulla sulla punizione di Brozovic, che sfiora la traversa. Poi nel finale, Seculin conferma di essere il migliore in campo respingendo i due colpi di testa di Miranda e Murillo. Finisce 1-0 e Mancini può finalmente tornare a esultare.