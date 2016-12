Inter, Icardi: "Che bello far gol alla Juve!"

ICARDI: "QUESTO IL CALCIO CHE VUOLE DE BOER" Di gran lunga il migliore in campo: un palo, un gol, un assist. Un pomeriggio perfetto per Maurito Icardi , ancora una volta giustizione della Juve: "Se giochiamo tutte le partite così possiamo sicuramente fare bene" ha dichiarato il capitano dell'Inter . "Sappiamo giocare e oggi si è visto: queste partite sono il top. Giocare così contro la Juve ti dà forza. Cosa è cambiato rispetto alla gara contro l’Hapoel? Troppe dure le critiche alla squadra e a De Boer? Penso che a volte il calcio a volte è un po’ duro con gli allenatori, perché alla fine chi va in campo sono i giocatori. Fin dall’Inizio De Boer ci ha trasmesso grande voglia e ci ha sempre detto di pressare alto e in questo match abbiamo dimostrato di saperlo fare. Sette gol in otto partite alla Juve? Non mi ha fatto niente ma è una delle squadre preferite a cui segnare. L’obiettivo della stagione? Dobbiamo continuare così a lavorare seriamente, non si può giocare una stagione solo per una partita”.

BUFFON: "INTER CANDIDATA ALLO SCUDETTO""L'Inter ha meritato". Così Gigi Buffon, diretto, laconico. Onesto come suo solito. Il capitano bianconero rende omaggio agli avversari e analizza i motivi della sconfitta bianconera: " Hanno fatto una partita gagliarda, di grande generosità e considero l'Inter insieme a noi, Roma e Napoli una delle candidate allo scudetto per lo spessore e esperienza tecnica che non trovo in altre squadre. Complimenti a loro. Noi per 66' pur non sciorinando un grande gioco avevamo avuto la bravura di non prendere gol e passare in vantaggio. Probabilmente ci ha fatto male credendo che pur non essendo belli come al solito potevamo vincere, invece giustamente il calcio ti castiga e abbiamo perso meritatamente, ma a inizio stagione questo può starci perché non abbiamo ancora continuità tecnica e caratteriale, ma sono convinto che faremo bene specialmente se ci brucia come ci siamo detti e sarà foriera di grandi vittorie. Siviglia non ha inciso nulla, non dobbiamo accampare alibi, saremmo poco seri. Alla squadra non ho detto nulla, eravamo con i ragazzi, il mister ma non è stata una riunione, solo il dispiacere di perdere queste partite".