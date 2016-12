Inter, Icardi: "Bello essere in testa. Scudetto? Presto per parlarne"

L'Inter va a gonfie vele e Mauro Icardi si gode la vetta: "Lassù si sta bene - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Quando si vince si riesce a lavorare meglio e con più serenità - ha proseguito l'argentino - Scudetto? Siamo felici ma mancano tantissime partite, è ancora presto per parlarne. La società ha fatto grandi investimenti per ottenere grandi traguardi. Noi dobbiamo pensare solo a lavorare bene. Ho sempre detto che volevo restare qui".