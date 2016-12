Inter, i tifosi vogliono la testa di Mazzarri 

13:28 - I due rigori di Icardi contro Cesena e Sampdoria avevano illuso un po' tutto il popolo nerazzurro. Dopo due successi consecutivi e sofferti, l'Inter si è fermata nuovamente e lo ha fatto nel peggior modo possibile. A Parma la squadra di Mazzarri ha mostrato tutti i limiti emersi contro Fiorentina e Cagliari: crisi riaperta in 90 minuti e allenatore ancora sul banco degli imputati. I tifosi vogliono la sua testa, ma Thohir non ci sente...

Il presidente indonesiano tornerà in Europa venerdì e, dopo un blitz dall'Uefa a Nyon, sarà alla Pinetina per capire i perché di queste prestazioni negative e caricare la squadra in vista della sfida con il Verona. I problemi dell'Inter si sono ripresentati tutti al Tardini: poco gioco, difesa traballante e attacco sterile: così non si va da nessuna parte e lo ha capito anche Mazzarri. Il tecnico è sempre più sotto pressione e, dopo l'uscita infelice su Moratti, ieri ha risposto a tono ai tifosi che vorrebbero il cambio in panchina con il ritorno di Mancini.



I segnali positivi visti mercoledì contro la Sampdoria sono spariti in un attimo. Ci si aspettava un'evoluzione con il terzo successo di fila e invece è arrivata un'involuzione spaventosa. La manovra è troppo lenta, mai fluida. Così è impossibile sorprendere gli avversari: all'ultima in classifica, infatti, è bastata un minimo di organizzazione per non subire. Kovacic, il faro delle prime giornate, si è spento ed è tornato a correre per il campo a vuoto, senza una posizione definita. Considerando che lui è stato il migliore la cosa preoccupa ancora di più. Da qui segnare diventa quasi impossibile e in più c'è un Palacio in piena crisi che non vede più la porta. Dopo gli errori clamorosi contro la Samp si è ripetuto con due tiri alle stelle.

Attacco da mani nei capelli e difesa da strapparseli: sono già dodici i gol subiti in dieci partite. Ci si aspettava molto da Vidic, ma l'ex United sta mostrando molti limiti. La difesa a tre non funziona e quella a quattro sembra impraticabile con Ranocchia nel ruolo di terzino destro. WM sembra andato pure in confusione: l'alibi degli infortunati non regge più.