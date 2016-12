Inter, i dubbi di Pioli: modulo, Candreva e il ballottaggio Brozovic-Banega

Ancora un po' di pazienza. Poche ore per fare il bilancio definitivo prima del rientro dei nazionali e proiettarsi così finalmente al gran completo verso il derby. Ma intanto, studiando le mosse anti-Milan, Stefano Pioli lavora sul modulo con cui manderà in campo la sua prima Inter (in amichevole col Chiasso ha provato il 4-2-3-1, per domenica salgono le quotazioni del 4-3-3), attende di parlare con Candreva per avere dal diretto interessato notizie sul suo stato fisico e si interroga su chi utilizzare tra Brozovic (in spolvero con la Croazia) e Banega, più provato dall'impegno con l'Argentina. Nel frattempo si scalda Mauro Icardi, ancora a secco contro il Milan e, per di più, con la voglia di prendersi la rivincita su quel rigore sbagliato la stagione scorsa.