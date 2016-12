Inter, Hernanes: "Sarà la nostra stagione"

"Questa sarà la nostra stagione", parola del profeta Hernanes. Il centrocampista brasiliano dell'Inter, intervistato in esclusiva da Mediaset Premium, non si nasconde, anche se ci tiene a non esagerare con le promesse: "Mi sento carico e motivato, la squadra sta crescendo: sarà la nostra stagione. Il nostro focus in questo momento è sul lavoro, non sui risultati delle amichevoli, anche se perdere non fa mai piacere. Scudetto? Teniamo i piedi per terra. Dobbiamo lavorare tanto e fare la guerra tutte le domeniche: allora sì potremo vincere tanto".