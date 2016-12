Inter, Hernanes potrebbe farcela per Parma

15:22 - Sarà ancora infermeria piena per l'Inter in vista della trasferta di sabato a Parma. Restano indisponibili Nagatomo, Jonathan, Osvaldo, D'Ambrosio, Campagnaro e M'Vila. Qualche speranza per Guarin, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cesena e il match contro la Sampdoria. Hernanes, uscito a inizio ripresa con i blucerchiati, dovrebbe farcela a recuperare. Kovacic non preoccupa.



Intanto la squadra nerazzurra è già tornata in campo per la sfida del Tardini. Il gruppo di Mazzarri è stato diviso in due gruppi: chi è stato maggiormente impiegato nella partita con la Sampdoria ha svolto solo lavoro defaticante, mentre il resto dei giocatori ha lavorato con esercitazioni per il possesso palla e una partitella finale che ha concluso la sessione. Venerdì la rifinitura.