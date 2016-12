Inter, Hernanes: "Mai stato così forte, Mancini mi ha cambiato"

Carico e in piena forma. Hernanes , a 30 anni, si sente al massimo delle sue potenzialità: "Mi sento diverso e più forte - dice il brasiliano a Inter Channel -. Sta arrivando il momento più brillante della mia carriera, in cui mi divertirò a giocare e a vincere. L'ho aspettato tanto". Sul nuovo ruolo da trequartista : "Prima non avevo le caratteristiche adatte a giocare lì, ora sono a mio agio perché Mancini mi ha cambiato".

Dopo un anno e mezzo di Inter e reduce da una stagione altalenante, Hernanes è pronto a diventare un protagonista con continuità: "Da quando sono arrivato non sono mai riuscito ad essere il top, ho avuto diversi infortuni che non ero abituato ad avere. Primi mesi di adattamento, poi ho incominciato a rendere di più in campo e sono diventato più consapevole ed utile alla squadra. Adesso sento di essere molto forte fisicamente, non ho timore di nessun contrasto né di andare di testa sul pallone. Appena arrivato in Italia il marcatore mi distruggeva e io chiedevo sempre fallo. Ora invece mi piace il gioco duro, mi sono abituato al metro italiano, sono cambiato mentalmente, amo il gioco più aggressivo e più europeo".



Il brasiliano fissa l'obiettivo, chiaro, in vista della stagione ormai alle porte: "Quando tutti hanno lo stesso obiettivo, prima o poi si arriva alla vittoria. Anche il presidente sta facendo tantissimo e investe al massimo. In palestra, alla Pinetina, ci hanno dato tutti gli strumenti migliori per allenarci e anche noi giocatori abbiamo fame, vogliamo conquistare trofei. I tifosi vogliono vincere quanto noi, quindi tutti stiamo puntando la vittoria. L'anno scorso abbiamo raccolto meno delle nostre possibilità, quindi quest'anno dobbiamo raccogliere il doppio".