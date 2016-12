Inter, Hernanes chiede scusa ai tifosi della Lazio

I suoi due gol hanno steso la Lazio, frenando le ambizioni di secondo posto dei biancocelesti. Ma nonostante adesso vesta la maglia dell'Inter, Hernanes è ancora legatissimo ai suoi vecchi tifosi. E per questo ha chiesto scusa pubblicamente, postando un video su Instagram con questo messaggio. " A tutti i tifosi Laziale volevo chiedervi scusa perchè se io sapessi prima che la mia capriola sarebbe stata interpretata come una mancanza di rispetto nel vostro confronto, non l'avrei mai fatta! C'è stato un motivo ho già dichiarato qual'è stato! forse però non era neanche tanto nobile! Va bene, l'orgoglio a volte ti porta a fare cose che neanche lo capisce bene! Ma una cosa sono sicuro che io non ho mai mancato con rispetto nel vostro confronto neanche quando voi mi fischiavate nel vecchio tempo quando indossavo ancora la maglia della lazio! E non era adesso che avrei fatto una cosa del genere! E se anche observate bene non ho esultato quando ho segnato contro di voi a San Siro, non ho esultato quando ho segnato il secondo gol ieri e anche la capriola è stata una capriola triste senza esultanza! Però ripeto scusatemi vi prego e mi dispiace tanto per come è andata!", ha detto il Profeta.