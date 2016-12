Inter: Hernanes, affaticamento ai flessori della coscia destra

Affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra per Hernanes, costretto a uscire al 25' del Trofeo Tim. Questo il responso degli accertamenti cui è stato sottoposto il brasiliano, che osserverà qualche giorno di riposo ed effettuerà lavoro differenziato insieme a Guarin. Il colombiano è alle prese con un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. I due sono in dubbio per il test di domenica sera ad Ancona contro l'Aek.