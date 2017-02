Inter, Handanovic: "Mai pentito di essere venuto qui, con Suning si può fare la storia"

"Non mi sono mai pentito di avere scelto l'Inter, una chiamata da questo club è il sogno di tutti. E oggi la sensazione è quella di essere nuovamente all'inizio di qualcosa di importante, con Suning si può fare la storia". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Samir Handanovic si fa portavoce delle rinnovate ambizioni dei nerazzurri, tornati in corsa per un posto in Champions: "La partita con la Roma darà risposte importanti", dice lo sloveno.