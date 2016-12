Inter, Handanovic: "Credo ancora nella Champions"

Samir Handanovic non ha nessuna voglia di arrendersi. Il terzo posto della Roma è lontano solo 5 punti e il portiere dell' Inter crede nella rimonta Champions: "Ora non dipende più da noi, però l'Inter deve provare a fare il massimo pensando solo a sé stessa e a vincerle tutte. Mancano 8 giornate e può ancora succedere di tutto". A gennaio i nerazzurri sono andati in crisi: "I punti persi lì ci hanno un po' "massacrato". Forse dovevamo accontentarci di qualche pareggio".

Lo sloveno, fresco di rinnovo del contratto fino al 2019, analizza a Tuttosport i punti deboli nerazzurri: "Non va dimenticato che noi siamo una squadra con tredici giocatori nuovi, mentre Juve e Napoli, anche se hanno cambiato allenatore, giocano insieme da almeno 2-3 anni e forse hanno qualcosa di più come organico. Noi dovevamo pareggiare con Lazio e Sassuolo mentre abbiamo sbagliato partita contro Carpi e Verona ed è normale che se vuoi lottare a un certo livello non puoi buttare via tutti questi punti. Però anche questo fa parte del percorso di crescita di una squadra".



Buffon ha apppena fatto il record d'imbattibilità: "Più che da fantascienza direi... mostruoso. E' ancora il numero uno al mondo? In giro ci sono tanti ottimi portieri, ognuno bravo per una caratteristica". Poi gli Oscar dei portieri: "Anche se non gioca più dico Marchegiani perché era uno che rischiava. Il migliore tra i pali è Lloris".