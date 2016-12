Inter, Guarin leader: la cura Mancini fa volare il colombiano 

17:02 - Quattro vittorie nelle ultime cinque partite per l'Inter. Quattro gol nelle ultime cinque partite per Guarin, l'ultimo, bellissimo, col Celtic. La cura Mancini funziona: per la squadra e per il suo nuovo leader in campo. Il colombiano, dopo Sassuolo, è rinato insieme al gruppo nerazzurro: il passaggio al 4-3-1-2 ha fatto decollare l'Inter e ha dato nuova linfa, nuova sicurezza, nuova forza al Guaro: "Finalmente! Ora ci sono allegria ed entusiasmo".

Dietro la ripresa in campionato e il cammino lanciato in Europa c'è a conti fatti la spinta decisiva dell'ex Porto. Rigenerato dalla cura Mancini, dal lavoro svolto quotidianamente con Sylvinho, dalla presenza - non secondaria - dei familiari. Nuova serenità, maggior sicurezza. E quel destro che, guarda caso, non disegna più parabole improbabili ma che ricama invece perle di precisione (vedasi Atalanta) alternate a sassate micidiali (gol partita col Celtic).



E i numeri, dunque, a sorreggere questo magic moment: le reti stagionali sono ora già 6 (cinque in campionato e una in Europa League) più 9 assist certificati e un ruolino di marcia che lo proietta allora verso la doppia cifra, toccata solo due volte sinora, con l'Inter nella stagione 2012/13 e col Porto due anni prima. Già il Porto, che per il Guaro non può non ricordare il successo proprio in Europa League nella finale tutta portoghese con il Braga: un auspicio per sè e per l'Inter. Per dare un senso diverso e compiuto a una stagione di rinascita e ripartenza.