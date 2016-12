Inter, Guarin: "Lavoriamo per ridarci un'immagine" 

18:15 - "Ora testa al campionato". Le classiche parole, insomma, che arrivano dopo un ko. Un ko europeo pesante che ha decretato il fallimento della stagione interista. E Fredy Guarin, immagine plastica con quel suo andare dondolante e indolente di quest'inter altalenante, si fa portavoce di quel moto d'orgoglio per ora solo ciarliero che i tifosi nerazzurri più che aspettarsi semplicemente pretendono: "Proveremo a vincere tutte le partite per cercare di centrare l'obiettivo di tornare in Europa".

Facile a dirsi. La realtà, quella nerazzurra, è molta diversa. "Rispetto alla gestione Mazzarri - ha continuato Guarin - alcune cose sono cambiate a livello positivo, altre a livello negativo. Non è andata come ci aspettavamo, ma dobbiamo continuare a credere nel lavoro e nel progetto, provando a fare il meglio. Adesso abbiamo due mesi di campionato e magari possiamo dare un'altra immagine di noi stessi agli occhi dei tifosi che si aspettano il meglio da noi. Io per primo sono un tifoso e mi dispiace. Dobbiamo credere in noi, metterci tutti qualcosa in più per riportare l'Inter al top".

PODOLSKI: "DOVE SARO' L'ANNO PROSSIMO? VEDREMO..."

Assieme a Guarin, ospite dello stand Oknoplast presso la Fiera Milano, anche Lukas Podolski: "Cos'è successo ieri? È difficile spiegarlo, loro sono secondi in Germania e non era un match facile da vincere. Abbiamo giocato due partite e le abbiamo perse entrambe. Magari andavamo avanti e uscivamo al prossimo turno, è questo è il calcio. Ora c'è il campionato, concentriamoci su quello. Dove sarò l'anno prossimo? Non lo so, penso solo alla prossima partita. Cosa spero? Vedremo, ora non lo so e voglio concentrarmi solo sull'Inter".