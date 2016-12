Inter, Guarin ha finito la stagione

Guarin, il verdetto è arrivato: lesione di primo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Prognosi: 4-5 settimane. E campionato finito, come si temeva. L'infortunio alla fine del primo tempo di Lazio-Inter , punizone che Marchetti aveva deviato in angolo. Guarin diserterà così la volata-Inter per l'Europa League: Juve, Genoa ed Empoli. Con la Juve, non ci sarà nemmeno Hernanes.

Una perdita importante per l'Inter, rientrata appieno nella corsa per un posto in Europa League. Un'altra tegola per Roberto Mancini, che sabato alle 18 a San Siro contro la Juve dovrà fare a meno anche di Hernanes, uno degli uomini più in forma del momento, fermato dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata nel suo vecchio stadio. Il tecnico nerazzurro dovrà dunque ridisegnare il centrocampo, con Shaqiri che potrebbe riprendere posto dietro l'inamovibile coppia d'attacco Icardi-Palacio dopo sei panchine di fila. E dal canto suo Guarin, che si è fatto male dopo aver calciato una punizione, teme anche per la Copa America, in programma in Cile dall'11 giugno al 4 luglio.

A questo punto sabato contro al Juve, Mancini darà via libera a Podolski.