Inter, Guarin a Tiki Taka: "Obiettivo Champions, ma ragioniamo partita dopo partita"

Fredy Guarin ha deciso con un suo gran gol il derby per l'Inter e adesso è facile pensare in grande. "Il primo obiettivo è ritornare in Champions, ma continuiamo a ragionare partita dopo partita", ha detto il colombiano a Tiki Taka. Sulla sua permanenza in nerazzurro: "Mancini mi ha sempre espresso la volontà che io rimanessi e anche io. Al di là delle voci di mercato, la mia testa è sempre stata qui".