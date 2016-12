Inter, Geoffrey Kondogbia: "Voglio la Champions e il Mondiale 2018"

"Quest’anno il mio obiettivo è quello di giocare bene tutte le partite - ha detto Geoffrey Kondogbia - e farlo con continuità per puntare a tornare in nazionale e partecipare al mondiale 2018. E per farlo dovrò giocare su ottimi livelli tutto l’anno con l’Inter per migliorare il quarto posto e andare in Champions. Il mio cartellino è costato tanto? Quando scendevo in campo non pensavo certo a quanto ero stato pagato. Anche perché il prezzo del mio cartellino non è mai stato un problema per me". Interpellato sul ruolo in campo, Kondo non si tira indietro: "Sono cresciuto giocando in un centrocampo a 2 davanti alla difesa sull’interno sinistro, ma posso anche giocare in una mediana a 3, sempre sulla sinistra e mi vedo bene in un possibile 4-2-3-1". Ma niente paragoni con Pogba: "Ci sentiamo spesso ma non parliamo di calcio. Ognuno ha il suo cammino da seguire che lo porterà al suo livello nel tempo necessario, non si possono fare paragoni tra me e Paul". "Non vedo l'ora di giocare con Banega - ha spiegato il nerazzurro - visto che al Siviglia ci siamo solo sfiorati".

"Questa Inter si completa con il carattere - ha proseguito - mettendone in campo durante gli allenamenti e durante le partite. E questa è una nostra responsabilità, dobbiamo essere noi a mettercene perché di qualità calcistica questa squadra è piena. È sempre difficile fare promesse ai tifosi perché la stagione è lunga, ci sono tre competizioni e le variabili sono molteplici. Però posso dire che daremo tutto per fare meglio dello scorso anno. E prometto di realizzare più di un gol visto che l’anno scorso ho segnato solo al Torino".