Inter, Gabigol: "Un sogno vestire la maglia numero 10"

La rete contro il Bologna come una liberazione. Dopo mesi di lavoro e poche soddisfazioni. Con tante perplessità e qualche presa in giro. Poi quel tocco, i tre punti e un domani più sereno. Serenità che però Gabigol giura di non aver mai smarrito: “Il mio primo gol con l’Inter? Sì sono molto contento - ha dichiarato a Premium Sport - ho lavorato tanto per questo. E’ stato un giorno speciale per me ma adesso voglio fare ancora di più".