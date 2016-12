Inter, Gabigol si scalda: a disposizione per l'Empoli

In attesa di trovare identità e risultati, l' Inter si prepara ad accogliere Gabigol , per cui ha investito ben 25 milioni di euro . L'attaccante brasiliano finalmente è arrivato a Milano e presto inizierà la sua avventura in nerazzurro. Domenica sarà a San Siro per assistere al big match contro la Juve, poi sarà subito a disposizione di De Boer e potrebbe esordire già contro l'Empoli nel turno infrasettimanale.

L'attesa sembra ormai terminata. Presto Gabigol potrà indossare la maglia dell'Inter e aiutare i nuovi compagni ad uscire dal difficile momento che stanno attraversando. Il brasiliano ha potuto godere di qualche giorno di vacanza in più per l'impegno alle Olimpiadi con la nazionale verdeoro, ma le sue condizioni fisiche sono perfette e mercoledì potrebbe essere già pronto per scendere in campo contro l'Empoli. In precedenza sembrava che Gabigol potesse esordire non prima della gara col Bologna, ma, visto l'andazzo, alla Pinetina forse hanno deciso di cambiare i programmi e accorciare i tempi per dare a De Boer un'arma in più per dare una svolta. Gabigol è pronto: il countdown è iniziato.