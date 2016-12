Inter, Gabigol: "Credo che partirò la prossima settimana"

Con lui ci saranno un fisioterapista, un uomo per la sua sicurezza e un addetto stampa. "Sono molto felice, felice di poter portare tutti con me. Trovo importante - ha dichiarato Gabigol a Globoesporte - circondarmi di brave persone di cui mi fido. Ci saranno con me esperti, un fisioterapista e diverse altre persone. Credo di partire la prossima settimana". "Non è semplicemente un lavoro, si tratta di gestire le prestazioni e la salute dell’atleta. Ovviamente il tutto è concordato col club, col quale collaboriamo. Non imponiamo a Gabriel lavoro supplementare, perché dei suoi allenamenti si occupa già l'Inter. L'obiettivo è che Gabriel sia sempre sano, in modo che sia pronto a far quello che gli viene chiesto. E’ tutto il progetto che è importante: la crescita professionale, faimiliare e sociale”, ha detto il fisioterapista Thiago Lobo a "Terra". "Lavoro con Gabigol già da tre anni e abbiamo un rapporto di grande amicizia. E' un progetto grandioso, ho la possibilità di stare con mia figlia e mia moglie, imparerò una nuova cultura e una nuova lingua. Questo progetto mi farà crescere professionalmente", le parole del "bodyguard" Rodrigo dos Santos.