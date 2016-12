1 marzo 2015 Inter-Fiorentina 0-1. Salah gol, Mancio sogno spezzato Il gol di Salah al 10' st. Un palo di Guarin nel primo tempo. Nel finale viola in 9, dopo i ko di Tomovic e Savic Tweet google 0 Invia ad un amico

17:00 - Inter-Fiorentina 0-1. Un gol di Salah al 10' st, e la squadra di Montella vola, mentre l'Inter di Mancio si ferma dopo 3 vittorie e un sogno che si spezza. Vittoria meritata, per quanto ha fatto la Fiorentina per un'ora: bel gioco, a tratti autentico dominio. L'Inter ha faticato, dopo lo svantaggio ha creato occasioni. Ma non ha approfittato degli avversari in 10 e poi in 9, nel finale, per i ko di Tomovic e Savic.

LA PARTITA

Sorprese, per cominciare. Mancini rinuncia a Ranocchia (c'è Vidic) e Shaqiri (via libera a Kovacic). Montella preferisce Babacar a Salah. Sorprese, beninteso, rispetto a quanto detto/ipotizzato alla vigilia, nel segno di due squadre che fanno del buon calcio il loro status. Chi è meglio? Dal primo tempo, la deduzione che ha più armonia e precisione il gioco di Montella, con un possesso ordinato a tutto campo e la ricerca -soprattutto- delle ripartenze. In chiave nerazzurra, si è meno propensi a mantenere la linearità di tocchi brevi: non fanno parte delle qualità, per capire, di Medel e Guarin per fare due nomi.

La partita è piacevole, seppure -nel primo tempo- poco ricca di spunti decisivi. C'è il palo di Guarin al 35', un'invenzione pura del colombiano al quale riesce oramai (quasi) ogni cosa: strappa il pallone agli avversari e dal 25 metri scarica il suo destro: nulla può Neto, molto fa il palo alla sua destra, sul quale rimbalza la sfera. Quella resta la sola, vera, palla-gol dell'Inter nei primi 45 minuti. Di lavoro, di sofferenza, di una ricerca complicata degli spazi: Kovacic non è granché ispirato, Podolski cerca l'intesa (difficile) con Icardi, Maurito non ha rifornimenti che lo possano far gioire.

Sul conto fiorentino, l'opzione del gol più ghiotta è quella di Babacar al 17', con un tocco lieve su un traversone basso da sinistra: Handanovic trova il pallone all'ultimo guizzo. Prima c'è una punizione di Diamanti (9') ben deviata da Handa, quindi al 31' un assolo di Tomovic che Kurtic non sfrutta come dovrebbe. Qualche ansia difensiva l'Inter -fa parte della tradizione- la denuncia, ma non sono misfatti. Il centrocampo viola è più pronto e reattivo di quello interista, anche per il lavoro di Diamanti e Ilicic che rientrano spesso e volentieri.

Nel finale del tempo, c'è Babacar che accusa un problema muscolare, resiste fino a quando può. Al 43' lascia, al suo posto Salah. Il quale impiega, per entrare, almeno 6-7 minuti. La colpa? Un impellente bisogno fisiologico: Montella abbozza.

Ripresa. E la Fiorentina va. Il predomonio (leggero) del primo tempo, diventa un'ossessivo possesso-palla intorno al quale l'Inter sembra incapace di reagire. E al 10', quasi fatalmente, arriva il vantaggio viola sull'ennesima percussione con un traversone basso che Handanovic respinge (maluccio): palla in zona disco del rigore e Salah -invisibile ai radar interisti- ribadisce la sua qualità. Di gran giocatore e di goleador. Vantaggio Viola. Diremmo meritato.

L'Inter reagisce. Icardi scappa e cade, al 15' invoca il rigore, su contatto con Tomovic. (Poi Graziano Cesari alla moviola dirà che a suo giudizio è rigore). In contropiede, le folate di vento fiorentine mettono sempre paura e Mancini provvede a cambiare: fuori le due delusioni (prima Podolski, poi Kovacic), dentro Shaqiri e Palacio. La palla gol che Shaqiri confeziona al 27' per Icardi è una gemma: Maurito la spreca e si dispera.

Spreca tanto l'Inter, ne finale. Quando la Fiorentina resta in dieci, fuori Tomovic per una botta alla testa (scontro con Palacio) al 36' st. Spreca Palacio, clamorosamente. Poi va ko anche Savic e viola in nove, dal 43' st. Ma nemmeno in nove, e con 6 minuti di recupero, la Fiorentina cade. Neto è super. Gran vittoria. E che delusione per Mancio e l'Inter.



LE PAGELLE

Handanovic 6 - Due-tre belle parate, quella deviazione sul crosso basso che costa il gol di Salah. Bah...

Vidic 5,5 - Difficoltà sue (e di Campagnaro) nell'inquadrare prima Babacar poi Salah. Nel finale cerca il gol.

Guarin 7 - Anima e qualità dell'Inter (è capitano, nell'occasione). Il palo nel primo tempo, belle cose sparse per tutta la partita, peccato che i suoi compagno non lo assecondino.

Kovacic 5 - Oggi trequartista, poi vedremo. Certo è che questa prova di fiducia non la ripaga come dovrebbe. Deve imparare, dice Mancini. Deve imparare.

Palacio 5 - Spreca la palla del pareggio a un quarto d'ora dalla fine, ed è un guaio e insieme la colpa. In pieno recupero, Neto gli devia il colpo di testa dell'1-1.

Podolski 5 - Un po' come Kovacic, incompiuto. E quel ruolo da "spalla" di Icardi non gli si addice.

Shaqiri 6,5 - Perché tenerlo in panchina per oltre un'ora? Con lui l'Inter cambia passo, forse è il caso di non rinunciare più allo svizzero.

Icardi 5,5 - Reclama un rigore (Tomovic) e per il nostro Cesari è rigore, subito dopo il gol di Salah. Lavora sodo, sbaglia qualcosa, compresa una palla-gol.

Neto 7 - Parate sicure nell'ultima mezz'ora. Due grandi parate nel concitato finale.

Tomovic 6,5 - Attacca e difende, attacca bene e difende benissimo. Un contatto-rigore con Icardi, dalla sua parte. E una tremenda botta alla testa, contatto con Palacio, all'80'. Paura, solo quella.

Rodriguez 7 - I palloni nell'area viola sono quasi sempre suoi.

Aquilani 6,5 - Partita piena di giudizio e di qualità, in ogni zona della metà campo a dettare la superiorità numerica.

Diamanti 6,5 - A volte esagera, vuole strafare. Ma di sicuro sa come e dove muoversi, palla a terra e anche con grande agonismo.

Babacar 7 - I suoi sono 40 minuti da attaccante che ci sa fare. Poi s'infortuna.

Salah 7,5 - C'è il gol, ci sono giocate limpide, c'è un agonismo che vero attaccante che rende dura la vita altrui.



IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 0-1

Inter (4-3-1-2): Handanovic 6; Campagnaro 5, Vidic 5,5, Juan Jesus 6, Santon 6 (33' st D'Ambrosio sv); Guarin 7, Medel 6, Brozovic 5,5; Kovacic 5 (28' st Palacio 5); Podolski 5 (21' st Shaqiri 6,5), Icardi 5,5. A disp. Carrizo, Andreolli, Ranocchia, Dodò, Felipe, Hernanes, Kuzmanovic, Obi, Puscas. All. Mancini 5,5

Fiorentina (4-3-2-1): Neto 7; Tomovic 6,5, Savic 6, Rodriguez 7, Pasqual 6; Kurtic 5,5, Badelj 6, Aquilani 6,5 (36' st Vargas sv); Diamanti 6,5 (27' st Joaquin 6), Ilicic 7; Babacar 7 (43' Salah 7,5). A disp. Rosati, Lazzerini, Richards, Alonso, Pizarro, Borja Valero, Lazzari, Rosi, Gilardino. All. Montella 7

Arbitro: Massa

Marcatori: 10' st Salah (F)

Ammoniti: Vidic, Juan Jesus, Brozovic (I), Aquilani, Diamanti (F)

Espulsi:

Note: