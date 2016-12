Inter, finito il vertice Thohir-Moratti. Mazzarri rimane

10:37 - Pazienza finita. O quasi. Il pareggio con il Verona, la freddezza di San Siro, i fischi dei tifosi e il malumore serpeggiante in molti giocatori hanno colpito il presidente Thohir che ha così deciso di restare a Milano un altro giorno per incontrare Moratti e i dirigenti nerazzurri e fare il punto della situazione. L'incontro all'ora di pranzo è durato un'ora e mezzo.

Moratti e Thohir hanno parlato di tanti argomenti. La questione tecnica: nessuna decisione traumatica nei confronti di Mazzarri. Il futuro del tecnico è legato però a questi 15 giorni di sosta e alle due partite con Milan e Roma dalle quali il presidente si attende precisi segnali di risalita. Moratti e Thohir hanno fatto anche il punto sul Fair Play e il nuovo assetto dirigenziale che sarà messo a punto il 21 novembre, nell'assemblea straordinaria.





LA LUNGA GIORNATA DELL'INTER

Ore 15:35 - I 15 giorni di Mazzarri

Che cosa riferire a Mazzarri, che intanto è a Empoli e tornerà a Milano domani sera, mercoledì riapre la Pinetina e si comincia a lavorare sul derby? Moratti e Thohir hanno concordato su un tema: aspettare il derby, queste due settimane che devono ridare a Mazzarri giocatori importanti e una salute fisica (di gruppo) migliore, una sosta per rigenerarsi, visto che il problema oltre che tecnico in casa-Inter è di tenuta atletica. E dopo il derby, valutare la situazione.

Ore 15:10 - Altri particolari sul summit Moratti-Thohir

A quanto pare, l'incontro tra Moratti e Thohir è durato un'ora e mezzo e si è svolto alle spalle del Teatro alla Scala. Particolari ufficiali non ce ne sono, indiscrezioni sì. E a tale livello l'ipotesi di un cambio al vertice della squadra, ovvero la panchina, non è da prendere in considerazione.

Ore 14:30 - Thohir in piazza Castello

In sede all'Inter il dg Fassone. In attesa di altri arrivi. Per quanto riguarda Thohir e Moratti, mistero sul luogo del loro incontro e dopo pranzo Erick Thohir, con uomini della sua scorta, era in piazza Castello.

Ore 13:25 - Si parla anche dell'assemblea del 21 novembre

Nel corso del colloquio fra presidente ed ex presidente, si parlerà di squadra e di Mazzarri, ma sul tavolo c'è anche l'appuntamento del 21 novembre, venerdì, quando ci sarà l'assemblea straordinaria per ricostituire il nuovo Cda dell'Inter dopo le dimissioni di Moratti e di suo figlio Angelomario. Moratti ha già individuato gli uomini di sua fiducia che entreranno nel nuovo governo nerazzurro.



Ore 12:30 - Moratti e Thohir si vedranno a pranzo

Non in sede, ma a un tavolo del ristorante di un grande hotel. Moratti e Thohir hanno fissato il loro incontro lontano dalle luci delle telecamere, e l'arrivo in sede del presidente è previsto nel pomeriggio.

Ore 11:34 Vicino alla sede spunta "Via Mazzarri dall'Inter"

La disaffezione dei tifosi nerazzurri verso il tecnico interista si è palesata anche stamani quando alcuni supporter hanno cambiato la toponomastica a due passi dalla sede affiggendo il cartello "Via Mazzarri dall'Inter".



Ore 11:00 - Moratti vicino alla squadra, in vista derby

Tra gli argomenti in discussione, nel vertice fra Thohir e Moratti, la richiesta da parte del presidente al suo predecessore. Quella di stare vicino alla squadra, come aveva fatto negli ultimi due mesi della passata stagione.



Ore 10:25 - La prova d'appello per Mazzarri

La sosta e le due settimane che precedono lo scontro con il Milan potrebbero anche rappresentare il momento giusto per un taglio netto e un cambio di guida, le parole più volte pronunciate dal tycoon indonesiano lasciano intendere che per Mazzarri può esserci ancora una prova d'appello. Stavolta però l'ultima veramente. A meno di improvvise accelerate che potrebbero arrivare in giornata.



Ore 10:00 - Rinviato il ritorno a Giacarta

Dopo aver visto la partita a San Siro e aver tastato da vicino quanto sia ormai ampia la frattura tra il mondo nerazzurro e Walter Mazzarri,Erick Thohir ha deciso di rinviare la sua partenza per Giacarta per convocare un summit con tutta la dirigenza nerazzurra e con lo stesso tecnico presente. Un vertice per provare a riordinare le idee e tracciare una linea da seguire, almeno nell'immediato. Cioé almeno sino al derby.