Inter, fiasco al debutto: 0-0 contro il Wsg Wattens

Finisce senza reti la prima amichevole estiva della nuova Inter di Mancini . I nerazzurri, evidentemente ancora imballati e condizionati dal grande caldo, non sono andati oltre lo 0-0 contro il Wattens , formazione che la scorsa stagione ha conquistato la promozione nella Serie B austriaca. Buona la prova del neo acquisto Ansaldi , in evidenza anche Ranocchia che ha colpito una traversa. Nel finale gli austriaci hanno sfiorato il colpaccio.

Con le gambe inevitabilmente ancora imballate e con un gran caldo che di sicuro non ha dato una mano, l'Inter di Mancini inaugura le amichevoli estive con uno scialbo 0-0 a Riscone di Brunico contro il Wattens, formazione austriaca neopromossa in Serie B. Mancini schiera i suoi con un 4-2-3-1 facendo esordire dal primo minuto il neo acquisto Ansaldi sulla corsia di destra: e l'ex Genoa risulterà uno dei migliori in campo. Reattivo anche Handanovic, bravo nella prima frazione a farsi trovare pronto su un paio di conclusioni pericolose degli attaccanti avversari. Vicino al gol Jovetic - sprecone sotto porta -, poco incisivo Icardi.



Squadra stravolta nella ripresa dove Mancini decide di dare una chance anche a Ranocchia. Il difensore centrale, appena rientrato dal prestito alla Sampdoria, è il più pericoloso dei suoi al 77' con un colpo di testa che, deviato dal portiere del Wattens, va a sbattere sulla traversa. In precedenza, su clamoroso svarione di Dodò, Carrizo era stato letteralmente graziato da Krismer che, a tu per tu con il portiere nerazzurro, aveva tentato un improbabile pallonetto finito alto sopra la traversa.