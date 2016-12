Inter, Felipe Melo: "In queste vene sangue da vincitore"

Leader in campo: carisma, grinta, cattiveria agonistica. Due partite sono bastate a Felipe Melo per conquistare i tifosi interisti. Un trascinatore anche lontano dal terreno di gioco. Ecco infatti il messaggio (con tanto di foto emblematica) pubblicato oggi sul suo profilo facebook: "In queste vene scorre sangue da vincitore". Nulla da agigungere!