Inter, Fassone: "Avanti in Europa League per entrare in Champions" 

14:56 - "L'Europa League è una delle strade per arrivare alla Champions, bisogna provare a vincerla. Ci sono cinque turni impegnativi per raggiungere la finale di Varsavia, cominciamo da questo col Celtic". Così il direttore generale dell'Inter Marco Fassone dopo il sorteggio di Nyon. "Ce la mettiamo tutta per raggiungere questo obiettivo. Innesti a gennaio? Con Mancini siamo stati chiari, bisogna rispettare le regole del Fair Play Finanziario".

"Dobbiamo pensare da Inter, la sfida del passato è uno stimolo ulteriore" ha proseguito Fassone riferendosi alla finale di Coppa Campioni del 1967 contro gli scozzesi. "Tutte le avversarie erano forti a dimostrazione dell'importanza della competizione, non pensiamo alla nostalgia, guardiamo avanti e cerchiamo di fare maggior strada possibile. Pressione del Milan per il terzo posto? Sentiamo la pressione di una classifica che non pensavamo di poter avere all'inizio, ora dobbiamo fare punti e risalirla".



Risalirla con un piano di rinforzi per gennaio? Possibile, non facile: "Facciamo delle riflessioni con il mister, con il direttore sportivo e il presidente. Con Mancini siamo stati chiari dall'inizio e lui ha condiviso il progetto, dovremo essere compatibili con le regole del Fair Play Finanziario. Ho parlato con i dirigenti della Uefa qui a Nyon, dobbiamo stare attenti a operare non sforando il portafoglio a gennaio. Impegno europeo e campionato? Un po' tutte le squadre che fanno l'Europa League e anche la Champions si trovano di fronte al dubbio di affrontare la doppia competizione. Per un certo periodo non avremo questo problema, guardiamo le prossime cinque partite di campionato cercando di fare il più punti possibile. Quando arriveremo a inizio febbraio guarderemo le classifica e con il mister prenderemo le decisioni più appropriate".



Chiusura sull'importanza data ai giovani da Thohir: "La nostra Academy è una delle migliori in assoluto anche se negli anni scorsi non abbiamo sfruttato le nostre risorse. Mancini è molto attento ai ragazzi, osserva la Primavera e chiede informazioni ad Ausilio. L'attuale allenatore può attingere a qualcosa in più rispetto al passato dal nostro vivaio".