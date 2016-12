Inter, Falcao in visita ad Appiano Gentile

18:45 - L'intervento del "Divo" Giulio Andreotti bloccò il suo arrivo all'Inter nell'estate del 1983. Oggi, Paulo Roberto Falcao, definito l'ottavo re di Roma, ha fatto visita ad Appiano Gentile al centro sportivo Angelo Moratti. La storica bandiera romanista ha anche fatto una foto con l'allenatore del'Inter Roberto Mancini prima dell'inizio degli allenamenti.

FALCAO-INTER: LA VERA STORIA

"C’è stato un momento, quando avevo difficoltà a rinnovare con la Roma, nel quale Mazzola parlò con Colombo, mio agente, per portarmi in nerazzurro. Io lo seppi dopo, e comunque la mia idea è sempre stata quella di restare a Roma, visto che per rispetto non volevo giocare in nessun’altra squadra che non fosse quella giallorossa. Dico, però, che mi fece piacere questo interesse". Questo ha detto Falcao oggi a Inter Channel, riannodando i fili di una storia di 31 anni fa, giugno 1983, quando fra Mazzola e Colombo (manager del brasiliano) era stato stretto il patto di uno storico trasferimento. Poi si dice Andreotti e una telefonata a Ivanoe Fraizzoli, per dirgli no, lasci stare Falcao alla Roma di Liedholm e di Dino Viola. E quel si dice è la "storia" com'è passata agli archivi, anche se in realtà era stato Fraizzoli a frenare il Baffo (Mazzola) nel finale di trattativa, tanto che si parlò anche (ma poco) di vicine dimissioni di Mazzola dall'incarico che aveva all'Inter, era il numero due della società dopo il presidente. L'Inter ripiegò poi su un campione belga, Ludo Coeck, che aveva 28 anni, da dieci stagioni giocava nell'Anderlecht ed è stato un campione che più sfortunato non si può. Vittima di un infortunio, giocò solo 9 partite nell'Inter 1983-84, allenata da Gigi Radice e che a marzo '84 avrebbe segnato il passaggio di consegna da Fraizzoli a Pellegrini. Poi Coeck fu trasferito all'Ascoli (l'Inter prese Brady e Rummenigge), non giocò mai, tornò in Belgio e a ottobre 1985 mori in un tragico incidente stradale.