Inter, eurogol Mancini alla Pinetina

Durante l'allenamento alla Pinetina, Roberto Mancini è stato protagonista di un bellissimo gol in pallonetto. Un gesto davvero molto bello quello realizzato dal tecnico nerazzurro, che non sta attraversando un ottimo periodo. Squalificato un turno, il tecnico di Jesi è apparso molto nervoso al termine del derby perso con il Milan. E viste le ultime polemiche, fa sorridere l'idea che Mancini abbia segnato un gol del genere davanti a Icardi e agli altri attaccanti in rosa.