Inter, Erkin vuole andare al Besiktas gratis

Tutto fatto tra Erkin e il Besiktas. Il terzino turco, fortemente voluto da Mancini e ora ai margini del nuovo progetto Inter, è pronto a tornare in patria. L'accordo con il Besiktas è già stato raggiunto (2,2 milioni più bonus) ma l'Inter - che lo aveva preso a zero - ha chiesto 1,5 milioni per il cartellino. A questo punto il giocatore si è impuntanto, a quanto pare minacciando di rimanere all'Inter anche senza giocare un minuto.

Ora i nerazzurri si sarebbero convinti a lasciarlo partire, in modo da sgravarsi dell'ingaggio di Erkin. Lo stesso vicepresidente Javier Zanetti, a margine del sorteggio di Europa League, aveva parlato così: "Nessun dubbio sulle qualità di Erkin, ma abbiamo fatto valutazioni diverse. Sarà De Boer a decidere". E a quanto pare il tecnico olandese può fare a meno di Erkin.



Secondo il quotidiano turco Hurriyet, il terzino ex Fenerbahce avrenne minacciato di restare in maglia nerazzurra anche solo per allenarsi ricevendo, però, lo stipendio.