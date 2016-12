Inter, Erkin: "Finalmente qui, è una grande sfida"

A Brunico è stato il giorno della presentazione di Caner Erkin, terzino turco prelevato a parametro zero: "Sono arrivato in una big d'Europa e farò tutto per l'Inter - dice il difensore -. Sarà una grande sfida per me e sono molto felice di essere qui. Finalmente ce l'abbiamo fatta dopo i tentativi del passato. Ovviamente anche la presenza di Mancini è stata molto importante. Champions? Meritiamo di giocare in questo torneo, lavoriamo per tornarci".

Erkin sottolinea l'influenza di Mancini nella scelta di accettare la proposta dell'Inter: "Quando abbiamo giocato contro in Turchia ci siamo incontrati e ho avuto modo di conoscerlo, i suoi giocatori mi hanno sempre parlato molto bene del mister. Non vedo l'ora di lavorare con lui, è un allenatore vincente".



Il terzino non teme la pressione: "Sono arrivato in una grandissima squadra, farò affidamento sulle mie doti e il club ammirerà un terzino sinistro molto forte. Spero di poter essere d'aiuto per tanti anni. Fare meglio dei turchi ex Inter? Non è facile per noi, ma ho già iniziato a studiare la lingua. Mi adatterò presto".