Inter, Erkin attacca De Boer: "Via perché turco"

E' stato il primo acquisto della nuova stagione, fortissimamente voluto da Mancini, ma come rapido è stato l'annuncio del suo arrivo (1 giugno), altrettando lo è stato il suo addio. Appena arrivato De Boer, infatti, il terzino turco è stato immediatamente bocciato dal nuovo tecnico e, dopo essere finito ai margini, è stato rispedito in patria, al Besiktas.



Un trattamento che non ha fatto piacere a Erkin che si è sfogato, attaccando duramente l'ex allenatore dell'Ajax. "L'Inter mi voleva da due anni, finalmente poi sono riuscito ad arrivare a Milano. Mancini però se ne va e arriva de Boer: temo che avesse dei pregiudizi nei miei confronti, visto che mi ha escluso dagli allenamenti per 2-3 giorni, qualche giorno dopo il suo arrivo - l'affondo del terzino - Non ho mai ricevuto alcuna motivazione, non posso che pensare ad un'idea negativa che si era fatto su di me. Forse non gli piaceva il fatto che io sia turco: non ho vissuto una bella situazione, ora però sono felice al Besiktas".