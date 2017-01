Inter, entra nel vivo il mercato in uscita

Piazzato il colpo Gagliardini all'Inter è il momento di sfoltire la rosa. E così per la seconda volta in 2 giorni il presidente Erick Thohir e Steven Zhang, figlio di Jindong, numero uno di Suning si sono incontrati per fare il punto. Dopo le partenze di Felipe Melo e Jovetic ha lasciato la Pinetina anche Manaj andato in prestito al Pisa in serie B. Mentre nella lista dei giocatori da piazzare in questa finestra di mercato restano Ranocchia, Miangue e Gnokouri.