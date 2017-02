Inter-Empoli 2-0: Eder-Candreva, 3 punti per l'Europa

Inter-Empoli 2-0. Decidono i gol di Eder al 14' pt e il raddoppio di Candreva al 9' st. L'Inter ritrova i 3 punti dopo il polemico ko allo Stadium, col quarto posto in condominio con l 'Atalanta e in attesa di Lazio-Milan. Partita sbloccata subito, gestita con qualche sofferenza a inizio ripresa e risolta dal raddoppio di Candreva. In campo nel finale anche Gabigol e Pinamonti. Infortunio per D'Ambrosio.

LA PARTITAQuanto vale l'Inter senza Icardi? L'ombra del capitano-goleador è la scomoda assenza del dopo-Stadium, con la stretta necessità dei tre punti e il dovere di essere Inter, l'Inter di Pioli, anche contando lo stop dell'uomo-gol titolare e del suo vice, Perisic. Tocca a Eder e Palacio il tema da svolgere, mentre l'Empoli cerca di non distrarsi visto che la zona-B non è lontana anni luce dal penultimo posto dei toscani.

L'impatto-gara sa molto di nerazzurro, quasi a volersi togliere subito il pensiero del gol, e a una gran parata di Skorupski su Palacio al 10' segue il gol di... petto di Eder, al 14', sull'assist di nuca di Palacio. Gol scaccia-pensieri, ma non scaccia-Empoli, visto che dopo un quarto d'ora veemente, l'Inter non cerca di insistere. Ne vien fuori una sfida che propone un costante andirivieni fra le due metà campo.

I pericoli? Non ne corre Handanovic, ben protetto da Medel, e solo un pallone complicato di El Kaddouri al 25' costringe Handa al brivido della deviazione. L'Inter attacca molto a destra, con la soluzione-cross di Candreva, e parecchio anche al centro con le incursioni di Kondogbia, Joao Mario e pure Gagliardini che al 32' ha la palla del raddoppio: è un rigore in corsa, ma il destro di Gagliardini impatta Skorpuski a terra. Un reclamo-rigore di Eder al 31' induce i tifosi alla "panolada" di protesta (annunciata). Francamente, eccessiva. L'1-0 chiude il primo tempo.

Ripresa. Fuori D'Ambrosio (trauma addominale), dentro Ansaldi, modulo che non cambia. Cambia un po' la faccia dell'Inter, troppo disposta a subire. All'8' Handanovic inventa una parata super sul solitario Krunic, libero di arrivare nell'area piccola. E a tale "miracolo" si aggiunge, immediato e contrapposto, il gol al volo di Candreva, sottomisura, sull'assist di Eder, davvero ritrovato. Dallo spavento del'1-1 al 2-0, il sospiro degli interisti è grande così.

Partita finita? Non l'Empoli, non finisce qui la squadra di Martusciello che al 14' ha l'occasione-gol (Maccarone), ma la guardia di Handanovic è sicura. E si viaggia senza danni (reciproci) fino quasi alla mezz'ora quando Pioli manda nella mischia l'attesissimo Gabigol, al posto dell'encomiabile Palacio. Poi il giovane Pinamonti.

Finale con la voglia di godersi magari una prodezza di Gabigol, ma niente. In cassaforte i 3 punti, per Gabigol è lecito aspettare.