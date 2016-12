Inter, emergenza in difesa. Murillo subito

18:10 - E' emergenza difesa per l'Inter contro il Sassuolo. D'Ambrosio e Andreolli si sono fermati contro il Torino e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra per entrambri. Mancini ora si trova con solo quattro difensori in rosa (Vidic, Ranocchia, Dodò e Donkor): sono da valutare le condizioni di Campagnaro (affaticamento al polpaccio destro) e Jonathan, mentre Juan Jesus ha ancora un turno di squalifica da scontare. Nagatomo, invece, è tornato dalla Coppa d'Asia con uno stiramento alla coscia destra e andrà subito a riempire l'infermeria. Così diventa sempre più importante intervenire sul mercato per trovare un rinforzo.

E visto che l'Inter si è assicurata per la prossima stagione dal Granada Jeison Murillo, difensore di 22 anni, e proprio in queste ore sta completando le pratiche, è scattata l'opzione-due: ovvero portare a Milano, subito, già in questa finestra di mercato il difensore, per venire incontro alle esigenze di Mancini.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X