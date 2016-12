Inter, elongazione al gemello per J.Mario: difficile il recupero per la Roma

Notizie non positive per l' Inter visto l'esito degli esami clinici cui sono stati sottoposti Joao Mario e Murillo costretti a saltare la partita con il Bologna: per il portoghese è stata riscontrata un'elongazione al gemello laterale prossimale della gamba sinistra - difficilissimo il recupero per la Roma, probabile il ritorno dopo la sosta - mentre per il colombiano è stata confermata la lombalgia. Situazione da valutare giorno dopo giorno.

Dal punto di vista clinico un'elongazione - che poi altro non è che un modo diverso di dire stiramento - può guarire nell'arco di quindici giorni. Tutto dipende dal grado della lesione, dall'entità della lacerazione muscolare. Tentuto conto che il muscolo interessato, per quanto riguarda Joao Mario, è il gemello, un musocolo quanto mai delicato. In mancanza di altre precisazioni, bisogna allora affidarsi al comunicato ufficiale che parla di "situazione che verrà valutata di giorno in giorno". Stessa espressione usata anche per Murillo, affetto da lombalgia. Ma se per il colombiano è possibile ipotizzare un recupero per la Roma, molto più complicata è la situazione di Jaoa Mario.