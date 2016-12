Inter, Eder scatenato: già doppietta in partitella

Eder è già caldissimo per il suo primo derby di Milano. Il nuovo arrivo in casa Inter alla corte di Mancini ha dato spettacolo nella partitella di allenamento della vigilia ad Appiano Gentile: prima un gol di testa e poi la doppietta personale con un gran destro al volo per la gioia dei circa 400 tifosi della Curva Nord accorsi alla Pinetina a caricare la squadra in vista della sfida contro il Milan. "Forza ragazzi, combattiamo insieme".