Inter, Eder: "Lo scudetto? Possiamo recuperare Juve e Napoli"

Il neo arrivato Eder sprona l' Inter in questo momento difficile e non smette di sognare lo scudetto : "Juve e Napoli in fuga per lo scudetto? Sono scappate e il distacco ora è di tanti punti, ma come loro hanno passato momenti difficili all'inizio mentre l'Inter volava adesso sta accadendo a noi e chissà che non possa ricapitare anche a loro. Quando ci sono così tanti punti disponibili bisogna crederci sempre".

L'ex Sampdoria, intervistato da Premium Sport, è stato vicino al Leicester: "Ringrazio Ranieri, è vero che abbiamo parlato, sono contento delle sue parole. Ma l'adattamento in Inghilterra non sarebbe stato facile e quando ho saputo dell'interesse dell'Inter, conoscendo la grandezza del club e la sua storia, ho subito accettato. Faccio un in bocca al lupo a Ranieri perché è una grandissima persona e un grande allenatore. Spero vinca la Premier".



Per l'attaccante tre partite da titolare e zero gol: "Se rischio di bruciarmi all'Inter? Ci sono tanti problemi nel mondo, non credo di correre questo rischio. Abbiamo tanti punti, dobbiamo allenarci bene e così il risultato arriva".



Il 3-3 di Verona brucia ancora: "I gol sono arrivati da tre episodi uguali in una partita in cui l'Inter ha fatto bene. In classifica siamo sempre lì, restamo positivi e guardiamo avanti. Domenica c'è una partita importante e ci sono tanti punti in palio da qui alla fine del campionato. Normale che la gara venga giudicata per il risultato, ma l'Inter ha creato e fatto molto di più rispetto al Verona. Rivedremo le palle da fermo, perché come ha detto il mister prendere tre gol così ci penalizza".