Inter: Eder e Icardi, così non va

Questo inizio 2016 è davvero maledetto per l'Inter. Una crisi senza fine con soli 9 punti nelle ultime 8 gare. Filtrano rabbia e frustrazione: al di là delle proteste e al di là del silenzio stampa, c'è da sottolineare il momento difficile dei nerazzurri. I reparti non dialogano più tra loro. La difesa concede molto: cinque i gol di testa subiti in 4 gare. Fino a quel momento erano stati 0. Disattenzioni fatali che stanno facendo crollare in classifica l'Inter, capace di restare in vetta per diverse settimane. A centrocampo si salva solo Brozovic, anche se il croato pecca di continuità. E poi c'è l'attacco. Forse il vero problema di Roberto Mancini. Palacio a parte, che corre ovunque, torna in difesa e sforna assist, c'è da analizzare l'involuzione di Eder, sbarcato alla Pinetina nel mercato di gennaio. L'ex giocatore della Sampdoria non è ancora entrato nei meccanismi di gioco dell'Inter e fatica a trovare l'intesa con Icardi, un altro di quei calciatori che non sta rendendo come nella passata stagione.



Il compito del tecnico nerazzurro è trovare subito una soluzione. Non solo perché questa squadra non può allontanarsi troppo dal terzo posto, distante 4 punti, ma non può nemmeno perdere la quinta posizione. Qualificarsi a una competizione europea è di vitale importanza. Potrebbe essere il vero punto di partenza dell'Inter. Ma perché questo accada serve una difesa perfetta, come quella di inizio stagione che concedeva davvero poco. E servono i gol di Icardi. L'argentino appare isolato lì davanti e in fase di non possesso non aiuta i compagni di squadra. O si cambia o si crolla definitivamente.