Inter, ecco il piano di Moratti: 20-30mila azionisti e fondi stranieri

14:43 - Massimo Moratti è al lavoro per riprendersi l'Inter. Dopo il clamoroso scenario emerso mercoledì, la Gazzetta dello Sport rilancia l'indiscrezione nonostante le smentite dell'ex presidente nerazzurro. Il piano di Moratti, con la regia di Pellegrini, sarebbe il seguente: formare un azionariato d'élite, composto da 20-30 mila persone che ogni anno verserebbero un contributo minimo di mille euro. A questi si aggiungerebbero alcuni fondi stranieri.

In questo modo, nelle casse dell'Inter, entrerebbero almeno 20-30 milioni di euro all'anno. Ma la cifra potrebbe anche salire, visto che qualche azionista vip sarebbe anche disposto a contribuire con più di mille euro ogni 12 mesi. Parallelamente, nel club entrerebbero alcuni fondi stranieri disposti a investire con decisione. L'idea di Massimo Moratti, che prevede l'aiuto di Ernesto Pellegrini, sarebbe quella di mantenere il 29,5% delle azioni. Il 70% di Thohir, invece, verrebbe acquistato da una società veicolo in cui confluirebbero le quote dell'azionariato diffuso, ma anche quelle degli altri investitori.



Tutto, in ogni caso, dipenderebbe però dalla volontà di Erick Thohir, che nell'Inter ha già investito parecchio e - da quanto trapela - ha intenzione di continuare a farlo. Dunque il magnate indonesiano, almeno per ora, non pensa minimamente a cedere il club, ma nel calcio qualsiasi scenario può cambiare all'improvviso.