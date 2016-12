Inter e Napoli, eurobivio: dentro o fuori

Gli azzurri invece, dopo aver messo alle spalle la cocente sconfitta di Udine con le squalifiche di Higuain (4 giornate) e Sarri (un turno), hanno ripreso la marcia travolgendo 3-0 il fanalino di coda Verona al San Paolo con anche un gol di Gabbiadini, bravo a farsi trovare pronto come sostituto del 'Pipita' che tra l'altro ieri ha visto lo sconto di un turno dopo l'appello alla corte federale. I partenopei sono saldamenti secondi con 6 punti di vantaggio sulla Roma ma allo stesso tempo sono a -6 dalla capolista Juventus. Il sogno Scudetto non è però svanito del tutto.



Quest'anno le due squadre si sono già affrontate due volte, sempre al San Paolo: in campionato il Napoli ha vinto 2-1 mentre nei quarti di Coppa Italia i nerazzurri si sono imposti 2-0 con reti di Jovetic e Ljajic, un match che tutti ricorderanno per il battibecco tra Sarri e Mancini e gli epiteti a sfondo omofobico che il tecnico toscano rivolse al dirimpettaio jesino. A San Siro il Napoli non vince dall'1 ottobre 2011: fu un 3-0 firmato da Campagnaro, Hamsik e Maggio.