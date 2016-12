Inter e Milan: "A San Siro stiamo bene insieme"

Dopo il dietrofront del Milan sulla questione stadio, in casa Inter si cerca di capire cosa ne sarà di San Siro. Sulla questione i nerazzurri hanno deciso di attendere gli sviluppi societari del Milan, ma se i rossoneri non faranno un nuovo stadio nemmeno dopo l'ingresso di nuovi capitali, le due società dovranno continuare a gestirsi San Siro.

E questa è una posizione che smentisce le ipotesi di tensione emerse fra i due club (segnatamente dell'Inter verso il Milan) martedì e mercoledì, soprattutto ieri quando è stato annullato il vertice in Comune. Tensione dovuta, si diceva, da no del Milan a un nuvoo stadio e dalla voglia interista di avere un impianto in esclusiva. Un San Siro ancora condiviso, a questo punto, è la strada del futuro.

E in Lega, Adriano Galliani ha detto: ''Milan e Inter non possono permettersi il lusso di litigare'': ''Del Milan che resta a San Siro non parlo, non è un'area di mia competenza. Io - aggiunge Galliani - porto i giocatori dove mi dicono e per ora l'indirizzo è San Siro. Abbiamo le stese ambizioni, gli stessi numeri, siano nella stessa città. Nesuna città in Europa ha deu squadre come Inter e Milan".

E Fassone, dg dell'Inter, al suo fianco: "Sposo per intero le parole di Galliani".