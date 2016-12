Inter, è il giorno di Pioli

E' tempo di presentazioni per Stefano Pioli . Il nuovo tecnico dell' Inter inizia la sua avventura alla guida della Beneamata con la prima conferenza stampa della sua gestione, in programma oggi alle 14 ad Appiano Gentile in tempo reale su sportmediaset.it . L'ex allenatore della Lazio, terzo tecnico della stagione dopo Roberto Mancini e Frank De Boer, ha già rilasciato alcune dichiarazioni, ma nel pomeriggio cercherà di spiegare quali saranno le fondamenta della nuova era.

Il primo appuntamento ufficiale è da brividi: il derby contro il Milan di Vincenzo Montella è in programma domenica 20 novembre alle 20.45. Pioli è già al lavoro con la squadra, ma sono pochi i titolari a sua disposizione: molti sono impegnati con le Nazionali, e solo a partire dagli ultimi giorni della prossima settimana ci sarà tempo per spiegare le proprie idee tattiche. Intanto però Pioli inizierà a fare conoscenza con il popolo nerazzurro, che lo ha accolto in maniera positiva. Saranno i risultati, come sempre, a determinare se nascerà un vero amore.