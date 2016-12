Inter: è arrivato anche Thohir, sostegno a De Boer

Nella settimana più delicata della nuova Inter cinese è sbarcato a Milano anche Erick Thohir . Per assistere alla sfida di San Siro contro il Torino, ma anche, e soprattutto, per fare il punto, con Steven Zhang e i dirigenti, sulla situazione della panchina di De Boer e valutare quale sia la scelta migliore per il futuro nerazzurro. Venerdì il presidente sarà poi presente all'assemblea dei soci, che presenterà il bilancio a giugno del 2016.

ORE 17:05 FINORA NESSUN CONTATTO CON MORATTI

Non sarebbero previsti incontri con Massimo Moratti, che al momento si trova fuori Milano. L'ex presidente dovrebbe comunque essere a San Siro questa sera per assistere dalla tribuna alla partita contro il Torino.



ORE 16:30 AGENTE DI DE BOER: ESONERO CHI?

"Esonero di De Boer in caso di sconfitta contro il Torino? Nessuno ci ha comunicato nulla in tal senso": lo ha detto Guido Albers, agente dell'allenatore dell'Inter, come riportato dalla testata olandese Voetbal International.

"Certo, c'è da salire e lo faremo, un passo alla volta. Oggi testa, cuore e gambe per Inter-Torino". E' il messaggio pubblicato su Twitter dal club nerazzurro a poche ore dalla sfida contro i granata a San Siro. Ad accompagnare la frase, una foto che ritrae Joao Mario salire le scale di Appiano Gentile con alle spalle il muro dipinto con il ritratto di Pietro Mennea e la citazione: "La fatica non è sprecata. Soffri ma sogni".

Intervenuto alla Luiss, Roberto Mancini ha parlato anche dell'Inter: "Io ho lavorato in Inghilterra, dove il presidente praticamente non esiste. Ma in Inghilterra c’è una mentalità diversa, in Italia c’è bisogno di sentire la vicinanza della società in ogni momento. Chiaro quindi che diventa fondamentale, però nel caso dell’Inter direi che a volte è difficile andare d’accordo tra italiani, quindi integrare cinesi e indonesiani nella struttura magari può essere stato più difficoltoso, perché non capiscono davvero cosa serve davvero alla squadra. Nel calcio, il risultato è a breve termine, e questa è la difficoltà di allenatori e manager. Ci vuole sempre una società pronta a dare supporto ad allenatore e giocatori".

ORE 15.00 - THOHIR SOSTIENE DE BOER







ORE 13.05 - THOHIR A PRANZO CON ZHANG JR

I fitti colloqui tra Thohir e Steven Zhang sono proseguiti anche a pranzo. Nel pomeriggio raggiungeranno il Melià dove si trovano la squadra e Frank De Boer. Presso l'hotel milanese ci sarà un primo faccia a faccia con il tecnico in bilico.



ORE 9.50 - THOHIR A MILANO

Al suo arrivo in centro, Thohir ha preferito non parlare e ha alzato solo la mano per fermare le domande incalzanti, dirigendosi in fretta dentro l'hotel. Dove ha subito incontrato Zhang jr e il "corporate director" Michael Williamson. Prima di prendere una decisione bisognerà aspettare il fine settimana e anche per questo non si attendono cambi prima della partita di domenica contro la Sampdoria. Di sicuro la panchina di De Boer è più che in discussione. Nel vortice di nomi per la sostituzione dell'olandese sono finiti tantissimi allenatori, in pratica tutti quelli svincolati. L'ultimo, che si è aggiunto alla lista, è quello di Walter Zenga, esonerato dal Wolverhampton. Le piste si suddividono sempre tra i cosiddetti traghettatori (Pioli e Mandorlini ad esempio) o nomi più pesanti (Blanc, Bielsa, il Tata Martino, mentre Capello si è sempre defilato).

Nell'incontro al Melià, il presidente ha manifestato il proprio sostegno al tecnico olandese, sottolineando che la dirigenza è al suo fianco, pronta a lottare insieme a lui e con fiducia nel suo lavoro. Al contempo, Thohir e Zhang hanno spronato la squadra a reagire, chiedendo ai giocatori di dimostrare di saper lottare, di poter mettere in campo tutte le loro qualità come già avvenuto e di onorare e rispettare il valore e la storia dell'Inter.