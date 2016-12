Inter, è ansia per Kovacic 

11:14 - Non c'è pace per l'Inter: dopo Osvaldo si è fermato anche Kovacic. Settimana delle nazionali stregata per Mazzarri che perde due tra gli uomini più in forma della sua squadra. L'attaccante starà fermo un mese, mentre sono ancora da valutare le condizioni del trequartista croato. Il 20enne è stato costretto a uscire dal campo contro l'Azerbaigian al 23' per un problema all'adduttore e all'inguine sinistro: si teme uno stiramento. Oggi gli esami.

Va da sé che Kovacic è fortemente in dubbio per la supersfida di domenica contro il Napoli. Difficilmente Mazzarri vorrà rischiarlo se non al 100% delle condizioni fisiche. Così le scelte nerazzurre saranno obbligate con la coppia d'attacco tutta argentina Palacio-Icardi. Non preoccupano, invece, le condizioni di Ranocchia che è stato risparmiato da Conte in Nazionale: si parla di un affaticamento.

THOHIR CONFERMA MAZZARRI

Intanto Thohir è a Milano, non si fa vedere in pubblico ma è al lavoro per risolvere la crisi dell'Inter. Il presidente indonesiano ha incontrato Fassone e Ausilio per dare tranquillità a tutto l'ambiente. Un summit in cui si è parlato inevitabilmente anche di Mazzarri. "Si va avanti con lui", ha voluto ribadire il numero uno interista. Niente ultimatum per il tecnico che in caso di sconfitta contro il Napoli resterà al suo posto anche per affrontare la sfida di Europa League con il Saint-Etienne e quella con il Cesena in campionato. Fiducia confermata, ma in caso di un'altra settimana nera le cose potrebbero cambiare. Quello che tiene in vita Mazzarri è il rinnovo biennale firmato in estate.