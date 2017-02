Inter, Zhang Jindong a Madrid: incontro con Florentino Perez

Dopo la cena con la squadra di giovedì, nella giornata di venerdì Zhang Jindong, proprietario di Suning, è volato da Milano a Madrid. Due i motivi per i quali il patron dell'Inter ha fatto tappa in Spagna. Il primo quello di incontrare i vertici della Liga per la trasmissione in Cina del campionato spagnolo, dopo l'acquisizione di Suning dei diritti tv. Il secondo: un incontro con Florentino Perez per consolidare i rapporti con il Real Madrid.