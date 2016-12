Inter, distrazione al collaterale per Icardi. Fuori 20 giorni, salta la Roma

Gli accertamenti effettuati presso la clinica Humanitas di Rozzano hanno quindi confermato quanto preventivato dai medici dello staff nerazzurro. Il problema al ginocchio destro non è grave e tale da compromettere la stagione, ma necessiterà di 20 giorni di recupero. Icardi non giocherà contro la Roma ma sfrutterà la sosta per le nazionali durante la settimana di Pasqua per poi tornare a disposizione di Mancini il 3 aprile per la sfida interna col Torino.



All'Olimpico Mancini dovrà fare a meno anche di Palacio, che ha rimediato un giallo contro il Bologna ed era diffidato. La speranza del tecnico è quella di recuperare, almeno per la panchina, Jovetic, ai box da due settimane per un problema muscolare. In realtà, prima del match col Bologna, Mancini aveva spiegato che un ritorno del montenegrino prima della sosta sarebbe stato un azzardo. Ora lo staff valuterà se rischiare un recupero un po' più affrettato. Mancini a Roma avrà comunque a disposizione Perisic, Eder, Ljajic, Biabiany e Manaj.