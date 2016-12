Inter, distorsione al ginocchio per Icardi

E' durata soltanto 10' la partita di Mauro Icardi contro il Bologna a San Siro. Al 5' l'attaccante dell 'Inter entra in spaccata davanti alla porta ma non arriva sul pallone e subito dopo accusa un problema al ginocchio destro: cerca di riprendere la partita ma non riesce a proseguire. Chiede il cambio e al suo posto Mancini fa entrare in campo Kondogbia. La prima diagnosi parla di distorsione, da valutare - fa sapere il club - nei prossimi giorni.

Bisognerà dunque attendere l'esito degli esami strumentali per sapere l'esatta entità del problema al ginocchio destro accusato da Icardi, che ha chiuso anzitempo la sua partita zoppicando. L'Inter e Mancini restano dunque un apprensione per le condizioni dell'attaccante. A fine partita - ai microfoni di Premium Sport - il tecnico nerazzurro ha detto a proposito: "Sono dispiaciuto per Icardi, ma non so ancora per quanto non ci sarà: sicuramente non potrà giocare a Roma".