Inter, distorsione al ginocchio destro per Medel

Distorsione al ginocchio destro per Medel, costretto ad abbandonare il campo al 37' del derby. E' il primo responso medico sulle condizioni del cileno, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Un rientro in campionato sfortunato per il centrocampista dell'Inter, schierato nell'occasione centrale di difesa da Pioli: tornava infatti dopo aver scontato le tre giornate di squalifica dopo la prova tv e la manata a Kurtic contro l'Atalanta.