Inter, devi ripartire dalle basi. E i giocatori si responsabilizzino

Che non fosse solo colpa dell'allenatore l'avevamo capito tutti. E probabilmente lo sapevano e lo sanno anche i dirigenti dell'Inter. La sconfitta di Southampton che complica quasi irrimediabilmente il cammino nerazzurro in Europa non è certamente figlia del cambio in panchina né della scarsa esperienza in campo europeo di Stefano Vecchi. Anzi, a tratti l'Inter è parsa più compatta del solito: il "traghettatore" è partito da pochi e semplici concetti per dare qualche sicurezza alla squadra. Non è bastato. E non basterà, probabilmente, nelle prossime settimane.

Ordine, volontà e spirito. Sono le parole usate da Vecchi per descrive la partita dell'Inter. Vien da chiedersi: può l'Inter, con la sua storia, con la quantità di soldi investiti, con la caratura di alcuni giocatori in campo essere in queste condizioni? Per fare un po' d'ordine e per onestà intellettuale, però, bisogna partire proprio dall'ultima considerazione: la caratura dei giocatori. Handanovic è uno dei più forti portieri al mondo, Icardi ha segnato più della metà dei gol stagionali, Candreva, Perisic, Miranda, Joao Mario e Banega hanno qualità ed esperienza. Tutto bene. Ma gli altri?



Pensate alla faccia che ha fatto Handanovic dopo l'autogol di Nagatomo. Era rassegnato. L'Inter ha cercato tutta l'estate di vendere Santon, poi l'italiano è stato il terzino più impiegato. D'Ambrosio e Nagatomo non garantiscono partite di spessore da tempo, o forse non l'hanno quasi mai fatto. In mezzo alla difesa Murillo arranca, Ranocchia pure. A centrocampo, poi, Medel-Gnoukouri non può essere una coppia che spaventa i centrocampi delle big, ma nemmeno le mediane di squadre che in Premier stazionano al nono posto.



E allora De Boer cosa poteva fare? Cosa può fare Vecchi e cosa potrà fare il suo successore? La prima missione sarà quella che ha provato ad intraprendere il tecnico della Primavera nelle poche ore della sua gestione ad interim: trasmettere qualche concetto base, ridare compattezza, cercare di stabilire distanze tra i reparti e coperture. Ripartire dalle basi, insomma. Evidentemente è stato questo il vero peccato di De Boer: pensare in grande quando bisognava pensare in piccolo.



Deve ripartire da zero, l'Inter. Anche dal punto di vista fisico: spesso, troppo spesso, i nerazzurri si spengono. E poi andrà effettuato un lavoro mentale importante: impossibile vedere una squadra tanto remissiva ogni volta che subisce gol. Ci sono giocatori che militano in nazionale, che hanno centinaia di partite alle spalle: possibile non riescano a trasmettere voglia, grinta e cattiveria a chi sta loro attorno? Medel, due volte campione con il Cile, si è da poco preso tre giornate in campionato per una manata, Candreva è stato ammonito per un episodio simile a gioco fermo. Segnali. E domande che dovrà porsi il futuro tecnico, che non avrà assolutamente un compito facile. Concetti base e responsabilità chiare ai giocatori. E una dirigenza che decida.